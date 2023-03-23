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Taraftarın "İstemiyoruz" açıklaması yaptığı Tolunay Kafkas Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi.

Taraftarın "İstemiyoruz" açıklaması yaptığı Tolunay Kafkas Ankaragücü'nde

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Sedat Ağçay ile yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi.

Kafkas son olarak Ümit Milli Takımı'nda görev almıştı. Kafkas'ın ardından teknik direktörlük görevine Levent Sürme getirilmişti.

Kafkas'ın Ankaragücü'ne geleceği iddiaları ortaya çıktıktan sonra sarı-lacivertli takımın taraftar grubu Gecekondu "İstemiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Kafkas daha önce Süper Lig'de Kayserispor, Trabzonspor, Tolunay Kafkas, Denizlispor, Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor gibi takımları çalıştırmıştı. 

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