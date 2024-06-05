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TFF'den Ozan Kabak için sakatlık açıklaması

Sakatlanan Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı. Milli futbolcu, EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den Ozan Kabak için sakatlık açıklaması

İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak, için 'den açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen millî futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."

TFF'den Ozan Kabak için sakatlık açıklaması - 1

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