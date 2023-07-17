TFF'den Tahkim ve PFDK'ya yeni atamalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararları açıkladı.
Toplantıda Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'nun başkan, asıl ve yedek üyeleri belirlendi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Artuç, PFDK Başkanlığına Fatih Maden, UÇK Başkanlığına Osman Hakan Öncel ve Etik Kurulu Başkanlığına Celal Candan getirildi.
Söz konusu kurullarda asil ve yedek üyeler ise şöyle:
TAHKİM KURULU:
Asıl üyeler
Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez
Yedek üyeler
Bülent Savtok, Yavuz Aksoy, Bülent Ernas, Alper Tunga Çevik, Feyzi Eroğlu, İbrahim Şahinkaya
PFDK:
Asıl üyeler
Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan
Yedek üyeler
Necdet Budak, Mehmet Saydam, Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı, Kemal Murtezaoğlu, Fetih Ahmet Alparslan, Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur
UÇK:
Asıl üyeler
Mustafa Çattık, Doç. Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Ömer Faruk Erol, Prof. Dr. Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz
Yedek üyeler
Mehmet Kırmızı, Kenan Kenan, Menderes Dereli, Birsen Elmas, Serdar Yiğit, Mehtap Sümer Dinç
ETİK KURULU
Asıl üyeler
Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Doç. Dr. Serkan Ağar
Yedek üyeler
Enis Yeter, Ali Kemal Atçeken, Emir Serhad Seymen, Mine Arısoy
Öte yandan Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığına Serdar Ölmez, Kulüp Lisans Kurulu Başkanlığına Zeynel Koç ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Ömer Gürsoy getirildi.
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