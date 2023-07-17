TFF'den Tahkim ve PFDK'ya yeni atamalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararları açıkladı.



Toplantıda Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'nun başkan, asıl ve yedek üyeleri belirlendi.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Artuç, PFDK Başkanlığına Fatih Maden, UÇK Başkanlığına Osman Hakan Öncel ve Etik Kurulu Başkanlığına Celal Candan getirildi.



Söz konusu kurullarda asil ve yedek üyeler ise şöyle:



TAHKİM KURULU:



Asıl üyeler



Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez



Yedek üyeler



Bülent Savtok, Yavuz Aksoy, Bülent Ernas, Alper Tunga Çevik, Feyzi Eroğlu, İbrahim Şahinkaya



PFDK:



Asıl üyeler



Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan



Yedek üyeler



Necdet Budak, Mehmet Saydam, Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı, Kemal Murtezaoğlu, Fetih Ahmet Alparslan, Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur



UÇK:



Asıl üyeler



Mustafa Çattık, Doç. Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Ömer Faruk Erol, Prof. Dr. Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz



Yedek üyeler



Mehmet Kırmızı, Kenan Kenan, Menderes Dereli, Birsen Elmas, Serdar Yiğit, Mehtap Sümer Dinç



ETİK KURULU



Asıl üyeler



Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Doç. Dr. Serkan Ağar



Yedek üyeler



Enis Yeter, Ali Kemal Atçeken, Emir Serhad Seymen, Mine Arısoy

Öte yandan Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığına Serdar Ölmez, Kulüp Lisans Kurulu Başkanlığına Zeynel Koç ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Ömer Gürsoy getirildi.