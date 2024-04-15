THY Avrupa Ligi'nde play-off maçları ne zaman?

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belli oldu. Ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 3. sıradaki Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşti.



Normal sezonu 9. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-in turnuvasına katılacak ve kazanması halinde lider Real Madrid'in rakibi olacak.



Lacivert-beyazlı ekip, ilk rakibi Virtus Bologna'yı yenmesi halinde Maccabi Playtika-Baskonia eşleşmesinin kaybedeniyle play-off için karşılaşacak.



THY Avrupa Ligi'nde play-off maçları 16 Nisan'da oynanacak.



2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın Berlin şehrindeki Mercedes Benz Arena’da düzenlenecek.



Play-off eşleşmeleri şu şekilde:



Real Madrid - Play-in galibi



Panathinaikos - Play-in galibi



AS Monaco - Fenerbahçe Beko



Barcelona - Olympiakos