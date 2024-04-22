THY Avrupa Ligi'nde play-off maçları ne zaman? İşte maç tarihleri

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı 23 Nisan Salı günü başlayacak. Organizasyonda normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar ile play-in eşleşmelerini kazanan 2 ekip, play-off'ta boy gösterecek. Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.



MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU



Play-off aşamasının ilk maçında Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, 23 Nisan'da TSİ 20.30'da İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk edecek.



Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Fransa ekibi Monaco ile Dörtlü Final'e yükselme mücadelesi verecek. Bu eşleşmede ilk müsabaka, 24 Nisan Çarşamba günü Fransa'daki Gaston Medecin Salonu'nda TSİ 20.00'de oynanacak.



Diğer play-off eşleşmelerinde ise Real Madrid (İspanya) ile Baskonia (İspanya) ve Barcelona (İspanya) ile de Olympiakos (Yunanistan) karşı karşıya gelecek.



İLK MAÇLARIN PROGRAMI



THY Avrupa Ligi play-off aşamasında ilk maçların programı şöyle:



23 Nisan Salı:



20.30 Panathinaikos AKTOR (2) - Maccabi Playtika (7) (OAKA Arena)



22.00 Real Madrid (1) - Baskonia (8) (Wizink Center)



24 Nisan Çarşamba:



20.00 Monaco (3) - Fenerbahçe Beko (6) (Gaston Medecin)



22.00 Barcelona (4) - Olympiakos (5) (Palau Blaugrana)