THY Euroleague'de 33. haftanın MVP'si Will Clyburn oldu

THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A. Efes'in deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde büyük rol oynayan Will Clyburn'ün haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Clyburn müsabakada 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı ve 28 verimlilik puanı aldı.



33 yaşındaki basketbolcu bu sezon ilk, toplamda 6. kez haftanın MVP'si oldu.