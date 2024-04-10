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THY EuroLeague'de 34. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 34. ve son hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

THY EuroLeague'de 34. hafta heyecanı

THY 'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 12 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Ligde Play-In'e kalmak isteyen A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak.

Play-Off potasında yer alan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos da ALBA Berlin'i konuk edecek.

Euroleague'de son hafta programı şöyle:

11 Nisan Perşembe

20.00 AS Monaco - Bayern Münih
20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
20.30 A. Efes - Kızılyıldız
21.05 Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano
21.15 Panathinaikos - ALBA Berlin

12 Nisan Cuma

21.00 ASVEL - Barcelona
21.15 Olympiakos - Fenerbahçe Beko
21.30 Partizan - Valencia Basket
21.30 Virtus Bologna - Baskonia

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