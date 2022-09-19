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Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna alındı

SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlığı bulunan Salih Özcan'ın çıkarıldığı kadroya Tolga Ciğerci ile İsmail Yüksek alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.09.2022 - 10:24

Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna alındı

Son dakika haberi! UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da toplanmaya başlayan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine MKE Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, aday kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlılar, 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.

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