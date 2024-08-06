Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de rekor için piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, 9-11 Ağustos tarihlerinde Portimao'da piste çıkarak olimpiyat heyecanına ara verecek.



Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda (WSSP) sezonun 7. ayak yarışları Algarve Pisti’nde yapılacak. TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesindeki milli sporcular, ödül kürsüsüne çıkmak için Algarve Pisti’nde ter dökecek.



ROKiT BMW Motorrad takımıyla her yarışta rekorlar kırarak tüm dikkatleri üzerine çeken Toprak Razgatlıoğlu, 9 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak. Milli motosikletçi, 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 20.00'de birinci yarışta, 11 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.45'te superpole yarışı ve TSİ 20.00'de de ikinci ana yarışta yer alacak. Yarışlar Red Bull TV'den canlı yayınlanacak.



Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanırsa üst üste 11'inci zaferini alarak Jonathan Rea ile Alvaro Bautista'ya ait rekora ortak olacak.



Genel klasmanda 303 puanla lider durumundaki Red Bull sporcusu Toprak, üst üste iki yarış kazanması halinde ise rekor kıracak.