Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Süper Lig'de sezona çok iyi başlayan ve arka arkaya aldığı galibiyetlerle puan farkını açan Trabzonspor ligin bitimine 12 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, daha sonra liderlik koltuğunu bırakmadı.



Karadeniz ekibi, ligde 19 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 63 puan toplarken en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 14 puanlık fark oluşturdu.



Trabzonspor, kalan 12 haftada şampiyonluk yolundaki avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.