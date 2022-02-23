Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 26 hafta sonunda 63 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 10:22

Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

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Süper Lig'de sezona çok iyi başlayan ve arka arkaya aldığı galibiyetlerle puan farkını açan ligin bitimine 12 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı konumunda. 

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, daha sonra liderlik koltuğunu bırakmadı.

Karadeniz ekibi, ligde 19 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 63 puan toplarken en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 14 puanlık fark oluşturdu.

Trabzonspor, kalan 12 haftada şampiyonluk yolundaki avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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