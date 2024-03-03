Trabzonspor, Alanyaspor maçı kamp kadrosunu duyurdu

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak.
Bordo-mavili ekip Alanya'ya hareket etmeden önce kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor'un kafilesinde şu isimler yer alıyor:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Evren Eren Elmalı, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Berat Ayberk Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Nicolas Pepe, Mahmoud Trezeguet, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Umut Bozok, Enis Destan."
ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Trabzonspor maçı 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.
Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
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