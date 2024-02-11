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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği 'u 3-2 yenmişti.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, yarınki maçta görev alamayacak.

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