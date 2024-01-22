Trabzonspor Bakasetas'ın ayrılığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından maç sonu taraftarlara veda eden Anastasios Bakasetas'ın ayrılığını KAP'a bildirdi.

"PANATHINAIKOS İLE RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"

Bordo-mavili kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

"SON MAÇIMA ÇIKTIM"



Galatasaray mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Yunan oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı;

"Trabzonspor formasıyla son maçıma çıktım. Bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesi bir skorla olmasını ben de istemezdim. Hayatta bazen istekleriniz olmuyor. Buradan ayrılırken herkese, Türkiye'deki tüm insanlara teşekkür ederim. Burada sevgi ve saygı gördüm. Teşekkür ederim."

121 RESMİ MAÇA ÇIKTI



Bakasetas bordo-mavili formayı giydiği tüm zamanlarda 121 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 33 gol atıp 24 asistlik performans sergiledi.