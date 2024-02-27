Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK çeyrek final turu)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Tek maç usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım adını yarı final turuna yazdıracak. Peki, Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
KAZANAN TAKIM YARI FİNALE YÜKSELECEK
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.
İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU
Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Fernandez ile tedavisi tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Orsic maçın kadrosunda yer alamayacak.
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