Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK çeyrek final turu)

KAZANAN TAKIM YARI FİNALE YÜKSELECEK



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.



İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU



Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.



Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı.



TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Fernandez ile tedavisi tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Orsic maçın kadrosunda yer alamayacak.