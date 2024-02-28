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Trabzonspor, Başakşehir'i devirdi: Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Trabzonspor'un tek golü Edin Visca'dan geldi.

Trabzonspor, Başakşehir'i devirdi: Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldı

 ve , Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu tek golle yarı final biletini altı.

Bordo-mavililere yarı finali getiren golü 57. dakikada Edin Visca attı. Visca, Türkiye Kupası'nda bu sezonki ilk golünü kaydederken, toplamda 4 gole ulaştı.

Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye Kupası'na Trabzonspor 4. turda dahil olmuş ve sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

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