Trabzonspor, Başakşehir'i devirdi: Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldı

Trabzonspor ve Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu tek golle yarı final biletini altı.



Bordo-mavililere yarı finali getiren golü 57. dakikada Edin Visca attı. Visca, Türkiye Kupası'nda bu sezonki ilk golünü kaydederken, toplamda 4 gole ulaştı.



Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Türkiye Kupası'na Trabzonspor 4. turda dahil olmuş ve sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükselmişti.