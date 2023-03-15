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Trabzonspor başkan adayı Ertuğrul Doğan'dan Ahmet Ağaoğlu açıklaması

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlıktan istifası sonrasında göreve vekalet eden ve geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan asbaşkan Ertuğrul Doğan, “Kendisinden çok şeyler öğrendiğim başkanım Sayın Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur, bundan sonra da olmayacaktır." diyerek iddialara yanıt verdi.

Trabzonspor başkan adayı Ertuğrul Doğan'dan Ahmet Ağaoğlu açıklaması

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Olağanüstü genel kurul sürecinin yaşandığı ’da, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlıktan istifası sonrası göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, yazılı açıklama yaptı.

Yönetim kurulunun talebi üzerine olağanüstü kongre kararı alınmasını onaylayan ve görevinden istifa eden Ağaoğlu ile aralarında sorun olduğuna yönelik iddiaları reddeden Doğan açıklamasında, “Kulübümüzün gerçekleştireceği kongre sürecinde Başkanım Sayın Ahmet Ağaoğlu ile aramızda problem olduğu yönünde bazı yayınlanmaktadır. Öncelikle bu haberleri üzüntü ile okuduğumu belirtmek isterim. Yaklaşık 5 yıldır beraber görev yapmaktan büyük onur duyduğum, gayet uyumlu çalıştığım, kendisinden çok şeyler öğrendiğim Başkanım Sayın Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Adaylığımı açıkladığım gün nerede isem yine aynı yerdeyim. Sayın Ağaoğlu ‘Şampiyon Başkanımdır.’ Sayın Ağaoğlu ile dün olduğu gibi bugün de, yarınlarda da ağabey-kardeş ilişkimizi sürdüreceğim, tecrübelerinden faydalanmaya da devam edeceğim. Bu çizgimi asla ve asla bozmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamızdan, birliğimize zarar vermeye yönelik bu tür gerçek dışı haberlerle itibar göstermemelerini özellikle rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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