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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlara hamsi ikram etti

Trabzon'da Kayserispor maçı öncesi hamsi standı kuruldu. Başkan Ertuğrul Doğan, mücadele öncesi bordo-mavili taraftarlara hamsi ikramında bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlara hamsi ikram etti

Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un Trendyol 'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Kayserispor maçı öncesi taraftarlara hamsi ikram etti.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı öncesinde bordo-mavili kulüp ve Ortahisar Belediyesi'nin birlikte düzenledikleri hamsi standına Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Etkinliğe birçok taraftar da ilgi gösterirken Başkan Doğan taraftarla fotoğraf çekildi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, etkinliğin düzenlenmesinde Başkan Ertuğrul Doğan'ın öncülük ettiğini belirterek, güzel bir havada taraftarlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

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