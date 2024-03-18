Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Hiç kimse Trabzonspor'u dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir grup Trabzonspor taraftarı sahaya girdi. Taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede çıktı.



Dün yaşanan olaylarla ilgili olarak Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Yönetim Kurulu'nun tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip ettiğini belirten Doğan, şunları söyledi:

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.



Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."