NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? ZTK yarı final maçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile finale çıkma mücadelesi verecek. Futbolseverler şimdi bu maçın tarihine odaklandı. Peki, Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? ZTK yarı final maçları

Kupada tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran Trabzonspor ile Fatih Karagümrük yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki ekip de finale çıkmak adına mücadele edecek. İşte, Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı hakkında bilgiler...

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde, Trabzonspor ile Fatih Karagümrük müsabaka yapacak.

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ve bu müsabakanın rövanş tarihi henüz belli değil.

Bu kapsamda TFF'den açıkmalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;