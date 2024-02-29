Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? ZTK yarı final maçları

Kupada tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran Trabzonspor ile Fatih Karagümrük yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki ekip de finale çıkmak adına mücadele edecek. İşte, Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı hakkında bilgiler...
Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde, Trabzonspor ile Fatih Karagümrük müsabaka yapacak.
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ve bu müsabakanın rövanş tarihi henüz belli değil.
Bu kapsamda TFF'den açıkmalar gelince haberimizde yer vereceğiz.
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