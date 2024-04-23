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Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Tüm gözler şimdi müsabakaya dair ayrıntılarda. Peki, Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VavaCars Fatih Karagümrük, 'nın yarı final ilk maçında 24 Nisan'da deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i, VavaCars Fatih Karagümrük de Galatasaray'ı elemişti. İşte, Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı hakkında bilgiler...

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı, 24 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Müsabaka, ASpor'dan canlı yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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