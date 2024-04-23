Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında 24 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i, VavaCars Fatih Karagümrük de Galatasaray'ı elemişti. İşte, Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı hakkında bilgiler...



Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı, 24 Nisan Çarşamba günü yapılacak.



Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek.



Müsabaka, ASpor'dan canlı yayınlanacak.



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



