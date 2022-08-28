Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavililer’de 6, Sarı-Kırmızılılar’da 2 eksik var.



Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek.



Yeni sezonun ilk büyük maçında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. İki ekip de ligin ilk 3 maçında 2’şer galibiyet ve 1’er mağlubiyet ile 6’şar puan topladı.



Ligin 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Danimarka'nın Kopenhag takımı ile sahasında 0-0 berabere kalarak organizasyondan elenen bordo-mavililer, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor.



Trabzonspor’da sakatlıkları süren Bruno Peres, Serkan Asan, Edin Visca, Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır görev yapamayacak.



TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ:



Karadeniz ekibinin muhtemel onbiri şöyle:



Muhammet Taha Tepe

Larsen-Bartra-Denswil-Eren

Dorukhan-Siopis

Abdülkadir-Bakasetas-Trezeguet

Cornelius



Galatasaray’da 2 eksik var. Tedavisi süren Fredrik Midstjö’nün yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Leo Dubois forma giyemeyecek. Taylan, Ömer, Luyindama, Cicaldau ve Oğulcan da kafilede yer almadı.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'i:



Okan Buruk’un takımını;



Muslera

Boey-Nelsson-Abdülkerim-Van Aanholt

Torreira-Oliveira

Yunus-Mertens-Kerem

Seferovic



onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.



İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.



LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE



Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.



Ligde yapılan 98 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.



TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI



Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.



Trabzonspor, evindeki 49 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.



FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.



Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.



Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.