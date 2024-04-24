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Trabzonspor, Karagümrük'ü devirdi: Final için avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Karagümrük'ü devirdi: Final için avantajı kaptı

yarı finalinde ve Vavacars Fatih Karagümrük, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım 15. dakikada Visca ile öne geçerken, Karagümrük 22. dakikada Ryan Mendes ile karşılık verdi. Trabzonspor'da Denswil, 41. dakikada yeniden takımını öne geçirdi.

Mücadelenin 45. dakikasında Enis Destan, Karagümrüklü Ceccherini ile girdiği mücadelede rakibine yumruk attı. VAR incelemesinin ardından oyuncu kırmızı kart gördü.

Trabzonspor ikinci yarıda Fountas'ın 49. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Flavio Paoletti, 80. dakikada Karagümrük'ün ikinci golünü kaydetti.

Trabzonspor mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantaj sağladı.

Rövanş mücadelesi 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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