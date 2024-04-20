Trabzonspor, Kayserispor deplasmanından 3 puanla döndü

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer ilk yarıyı 24. dakikada Enis Destan'ın attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Trabzonspor, 58. dakikada Nicolas Pepe ile farkı 2'ye çıkardı.
Kayserispor, 87. dakikada Bourabia'nın golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 55'e yükseltirken, Kayserispor 37 puanda kaldı.
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