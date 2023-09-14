Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Dev maç öncesi siyah-beyazlılara Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi.
beIN SPORTS'un haberine göre; Aboubakar ailevi problemleri nedeniyle Beşiktaş'tan izin alarak ülkesine gitti.
Yıldız golcünün cuma günü İstanbul'da olmasının planladığı aktarılırken, Aboubakar'ın Trabzonspor maçında forma giymesinin beklenmediği bildirildi.
CENK TOSUN'A 'HAZIR OL' TALİMATI
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a "Hazır ol' talimatı verdiği öğrenildi.
Trabzonspor-Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak.
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