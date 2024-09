Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bugün geçmişe göre iyiyiz ama daha çok çok mesafemiz var

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyunun tamamında kazanmayı hak ettiklerini söyledi.



Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 maçtır kazamadıklarını, 6. maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, "3 puanı hak ettik. İstekliydik başlarken, pas oyunu olumluydu, kontrolümüz de vardı, gol de bulduk. Oyunun tamamında kazanmayı hak ettik. Ama isteklerimizle kalitemizle her şey örtüştü mü derseniz evet diyemiyorum." ifadesini kullandı.



Güneş, maç bittiği zaman basit hataları görünce üzüldüğünü ancak bunları düzelteceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ama iyi tarafı daha organize daha düzenli oynadık. Geriye geldiğimiz zaman çok sayıda oyuncuyla da geliyoruz ama rakibe uzak oynuyoruz. Kenardan gelen ortalarda özellikle yediğimiz gol ve verdiğimiz pozisyonlar sıkıntı. Ama kazanarak gitmemiz önemli. Eksiklerini gören bir takım olarak ve oyuncuların bu emeğinin karşılığı olarak 3 puan almak önemli. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bir heyecanları olur inşallah, biraz yük atmış olur. Bu da geride kaldı, diğer 5 maç gibi 6’ncı maçta 3 puan aldık"



"DAHA ÇOK ÇOK MESAFEMİZ VAR"



Geçmişe göre daha iyi olduklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:



"Bugün geçmişe göre iyiyiz ama daha çok çok mesafemiz var. O yüzden sabırsızca her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanma isteği bazen telaşı, paniği de getiriyor o da doğru değil. Sakatlıktan çıkıp daha doğrusu performans olarak tam hazır olmadığını düşündüğümüz bazı oyuncular yaş olarak da olsa Edin Visca'nın Tony’nin katkı yapması, oyuncu kalitesi önemli. Banza uyum dönemi geçiriyor, evet goller attı ama daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Muhammed Cham, yetenekli ama dağınık şu anda. O dediğim oturursa yeteneği değerlenir aksi halde çok yetenekli oyuncu var piyasada kaybolup gidebiliyor. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Emek verdik, karşılığını aldığımızda nelerin değişebileceğini biliyoruz. Bugün Draguş’u da beğendim. Bütün oyuncular istekliydiler."

OZAN TUFAN'IN SAĞLIK DURUMU



Güneş, takımda sakat oyuncuların ne zaman döneceğine ve karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan'ın durumuna ilişkin de şu şekilde bilgi verdi:



"Ozan Tufan’ın sakatlığı itme oldu, itmeyi abartamadığı için yanlış yaptı. Düştüğü zaman bileği döndü zannediyorum bir yırtık var galiba, söylenen o. Bir daha bakacaklar durumuna. Maalesef sakatlandı. İki yönlü oynayacak bir oyuncu. Toparlıyordu daha da iyi olacağını düşünüyordum ama inşallah tekrar toparlar geri döner. "