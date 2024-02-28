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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu

, çeyrek finalinde bugün sahasında RAMS ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı.

EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Fernandez ile tedavisi tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Orsic maçın kadrosunda yer alamayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu

Başakşehir: Deniz, Kemen, Yağız, Opok, Lima, Josef de Souza, Serdar, Emirhan, Abeid, Figueiredo, Keny

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