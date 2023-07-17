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Trabzonspor'da ayrılık: Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'da ayrılık: Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi feshedildi

'da Marc Bartra'nın ardından Dorukhan Toköz'ün de karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29 Temmuz 2021 başlangıç ve 31 Mayıs 2024 bitiş tarihli profresyonel futbolcu sözleşmsi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Dorukhan Toköz, Trabzonspor formasıyla 41 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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