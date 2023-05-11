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Trabzonspor'da bir ayrılık daha: Naci Ünüvar ile yollar ayrıldı

Yaprak dökümünün yaşandığı Trabzonspor'da Naci Ünüvar ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da bir ayrılık daha: Naci Ünüvar ile yollar ayrıldı

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Kulübü, sezon başında Hollanda'nın Ajax takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

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