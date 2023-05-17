Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisi öncesi 4 eksik

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe kadrosunu açıkladı.
Yapılan açıklamada Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Anastasios Bakasetas kadroda yer almadı.
Mücaele 18 Mayıs Perşembe akşamı 20'de oynanacak. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın Sivasspor'u yenmesi halinde sarı-kırmızılılar cumartesi akşamı şampiyonluk turu atacak.
İşte Trabzonspor kadrosunda yer alan isimler:
📝 Fenerbahçe maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/klu5rEp5q1— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 17, 2023