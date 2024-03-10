Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig'de alınan 5-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından ara vermeden Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

MISLAV ORSIC TAKIMLA ÇALIŞTI



Diğer oyuncular ise idmanın ilk bölümünde pas çalışması yaparken, sezon başında sakatlanan ve henüz bordo-mavili formayı giyemeyen Mislav Orsic'in takımla birlikte çalışmalara başladığı görüldü.



5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, 12 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.