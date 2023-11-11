Trabzonspor'da golcü değişimi sonuç verdi

Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'u yeni golcüsü Paul Onuachu'nun golleriyle 2-1 yenen Trabzonspor'da yapılan santrfor değişikliği fayda sağladı.



Bordo-mavili kulübün sezon başında İspanya'nın Cadiz ekibine kiraladığı Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez, geçen sezon ligde forma giydiği 26 maçta 5 gol kaydetti.

KİRALIK OLARAK GELDİ



Karadeniz ekibi, Gomez ile yollarının ayrılmasının ardından Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ile transferin son günlerinde kiralık olarak anlaşma imzaladı.



Ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi kadroya katılan Onuachu, Gomez'in sezon boyunca gösterdiği performansı 12. hafta sonunda geride bıraktı.



Onuachu, ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı.

