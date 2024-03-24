Trabzonspor'da hedef Borna Barisic: "Prensipte anlaşmaya varıldı"

Gelecek sezon transfer planlamasına başlayan Trabzonspor'da yeni bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'in haberine göre, ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i kadrosuna katan bordo-mavililerin Rangers'tan Borna Barisic ile prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
6 sezondur Glasgow Rangers forması giyen Hırvat sol bekin sezon sonunda İskoç ekibiyle sözleşmesi bittiği ve yenilemek istemediği kaydedildi.
Rangers ile 230 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 10 gol atıp 54 asist kaydetti.
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