Trabzonspor'da Mislav Orsic sahalara dönüyor: Bir yıl sonra sahaya çıkacak

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından kadrosuna kattığı fakat sezon başında Slovenya'daki hazırlık kampı çalışmalarında çapraz bağları yırtılan Mislav Orsic, sahalara dönüyor.



Hırvat futbolcu, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından hazır hale geldi.



BİR YIL SONRA RESMİ MÜSABAKADA FORMA GİYECEK



Hırvat orta saha son olarak 1 Mart 2023'te Southampton'ın FA Cup'ta Grimsby Town ile oynadığı maçta 59 dakika forma giydi. Söz konusu maçın ardından Orsic, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın süre vermesi halinde Konyaspor maçıyla birlikte yeşil sahalara tekrar dönecek.



Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Orsic'in performansını Teknik Direktör Abdullah Avcı da merakla bekliyor. Oyuncunun, antrenmanlardaki performansını yakından gören tecrübeli teknik adam, maç eksiği bulunan Hırvat futbolcunun maç temposunu da yakından izleyecek. Bordo-mavililerin sezon başında önemli bir yatırım yaparak kadrosuna kattığı Orsic'in, ligin geri kalan bölümünde ortaya koyacağı performans kulübün transfer politikasında da etkili olacak.

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