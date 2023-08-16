Trabzonspor'da Siopis'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Yunan oyuncusu Emmanouil Siopis'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.



KAP'a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.



Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir.



Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.



Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır.



Kamuoyuna duyurulur."

Bordo-mavili formamız ile sahada gösterdiğin mücadeleci ruhunu hiçbir zaman unutmayacağız.



Verdiğin emekler için teşekkürler Emmanouil Siopis❤💙 pic.twitter.com/MotOqMwNwi — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 16, 2023 Beşiktaş Rashica'nın ardından Musa Barrow'u bitiriyor Haberi Görüntüle