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Trabzonspor'da Siopis'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Yunan oyuncusu Emmanouil Siopis'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'da Siopis'in sözleşmesi feshedildi

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, Yunan oyuncusu Emmanouil Siopis'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 

KAP'a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: 

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.

Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir.

Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.

Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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