Trabzonspor'da Siopis'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Yunan oyuncusu Emmanouil Siopis'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
KAP'a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.
Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir.
Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.
Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."
Bordo-mavili formamız ile sahada gösterdiğin mücadeleci ruhunu hiçbir zaman unutmayacağız.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 16, 2023
Verdiğin emekler için teşekkürler Emmanouil Siopis❤💙 pic.twitter.com/MotOqMwNwi
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