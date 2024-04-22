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Trabzonspor'da Thomas Meunier dikkat çekiyor

Trabzonspor'da Thomas Meunier gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Belçikalı sağ bek 11 maçta 5 asiste ulaşarak bordo-mavili taraftarların sevgisini kazandı.

Trabzonspor'da Thomas Meunier dikkat çekiyor

'a ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan katılan Thomas Meunier, gösterdiği performansla bordo-mavili taraftarların sevgisini kazandı.

Karadeniz ekibinin Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Enis Destan'a gol pası veren 32 yaşındaki sağ bek, Trabzonspor formasıyla 5. asistine ulaştı.

'de 9 mücadelede 4 asistle oynayan Belçikalı futbolcu, 2 Türkiye Kupası maçında ise 1 asistlik katkı sağladı.

Akşam'ın haberine göre, gelecek sezon sözleşmesi bitecek Meunier'e yeni bir kontrat sunulması bekleniyor.

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