Trabzonspor'da Thomas Meunier dikkat çekiyor

Trabzonspor'a ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan katılan Thomas Meunier, gösterdiği performansla bordo-mavili taraftarların sevgisini kazandı.
Karadeniz ekibinin Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Enis Destan'a gol pası veren 32 yaşındaki sağ bek, Trabzonspor formasıyla 5. asistine ulaştı.
Süper Lig'de 9 mücadelede 4 asistle oynayan Belçikalı futbolcu, 2 Türkiye Kupası maçında ise 1 asistlik katkı sağladı.
Akşam'ın haberine göre, gelecek sezon sözleşmesi bitecek Meunier'e yeni bir kontrat sunulması bekleniyor.
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