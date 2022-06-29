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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 14:04 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 14:10

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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'de 2021/2022 sezonunu şampiyon tamamlayan yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı ve ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet, denge ve core çalışmaları yapıldı.

Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Trabzonspor'da Hamsik'in ardından geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Stefano Denswil de Trabzon'a geldi.

Saha kenarında teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen Hollandalı oyuncu, takımla çalışmalara başlayacak.

Bu arada, bordo-mavili futbolcuların bir bölümü sağlık kontrollerinden geçti.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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