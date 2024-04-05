Trabzonspor'dan ceza sonrası Tahkim Kurulu'na başvuru

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından bordo-mavililere verilen 6 maç seyircisiz oynama cezası sonrası kulüp hareket geçti.
TAHKİM KURULU'NA BAŞVURUSU
TRT Spor'un haberine göre; Bordo-mavililer, cezanın düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu.
Trabzonspor, cezaya dair itiraz dilekçesini TFF'ye gönderdi.
TRABZONSPOR'UN BU SEZON SEYİRCİSİZ OYNACAĞI MAÇLAR
Sivasspor
Gaziantep FK
İstanbulspor
Ankaragücü
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