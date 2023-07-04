Trabzonspor'dan Orsic karşılığında bedelsiz olarak Göztepe’ye gönderdiği Taha Altıkardeş için özel madde

Trabzonspor’un geçen sezon 17 milyon TL bonservis ve şampiyonluk bonusuyla Bursaspor’dan transfer ettiği Taha Altıkardeş, Southampton’dan transfer edilen Mislav Orsic karşılığında aynı şirketin yönettiği Göztepe’ye gönderildi. Orsic’in yüksek maliyetini düşürmek adına yapılan anlaşmaya göre Taha’nın sözleşmesi feshedilerek bedelsiz olarak İzmir ekibine gönderildi.



YÜZDE 20'Sİ TRABZONSPOR'A ÖDENECEK



Bordo-mavili kulüp, 19 yaşındaki stoperin transferinde sözleşmesine 2 madde ekletti. Buna göre genç Taha’nın, yurt içi veya yurt dışında bir başka kulübe gitmesi halinde transfer bedelinin yüzde 20'si Trabzonspor’a ödenecek. Ayrıca, Taha’nın transferi için yurt içinden teklif alması halinde, öncelik hakkı Trabzonspor’da olacak.



"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"



Taha Altıkardeş, Trabzonspor'a duygu dolu sözlerle veda ederek yeni takımına katıldı. Sosyal medya hesabından taraftarlara seslenen Altıkardeş, “Büyük bir heyecanla transfer olduğum, genç yaşımda şampiyonluk yaşadığım, tecrübeler edindiğim bordo mavili formama veda ediyorum. Profesyonel hayatta bu ayrılıklar normal olsa da, kalbimde nice güzel anılarla bu güzel şehirden ayrılıyorum. Bursa’da olduğum gibi şehrinin takımının peşinde olan, şampiyon Trabzonspor taraftarını hiç unutmayacağım. Futbol güzel bir oyun ve bu oyuna renk katan Trabzonspor her zaman kalbimde olacak” ifadelerini kullandı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci açıklaması Haberi Görüntüle