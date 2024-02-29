Trabzonspor'dan Onuachu tepkisi: Röntgen görüntüsü paylaşıldı

Bordo-mavililer Onuachu, röntgen görüntüsünü paylaşarak, "VAR’da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü," ifadelerini kullandı.



6 HAFTA YOK



Onuachu'nun kolundaki kırığın tedavisi en az 6 hafta sürecek.



Onuachu, Nijerya milli takımında olduğu için takımının birçok maçta yalnız bırakmıştı. Onuachu, milli takım dönüşü ilk 11'de başladığı ilk maçta sakatlandı.