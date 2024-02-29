Trabzonspor'dan Onuachu tepkisi: Röntgen görüntüsü paylaşıldı

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sol kasık kas bölgesinde yaralanma ve sol önkolda darbeye bağlı kemik kırığı tespit edildiğini açıkladı.
Sakatlık açıklamasında, "Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denildi.
Bordo-mavililer Onuachu, röntgen görüntüsünü paylaşarak, "VAR’da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü," ifadelerini kullandı.
6 HAFTA YOK
Onuachu'nun kolundaki kırığın tedavisi en az 6 hafta sürecek.
Onuachu, Nijerya milli takımında olduğu için takımının birçok maçta yalnız bırakmıştı. Onuachu, milli takım dönüşü ilk 11'de başladığı ilk maçta sakatlandı.
VAR’da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü⁰#AdaletinizBatsın pic.twitter.com/DwFUeeSXLf— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 29, 2024
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