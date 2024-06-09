Trabzonsporlu Meunier milli takım kadrosundan çıkarıldı

Trabzonsporlu Thomas Meunier milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Belçika Futbol Federasyonu, Meunier'in yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle çarşamba günü Almanya'ya götürülmeyeceğini ve 32 yaşındaki oyuncuya birkaç gün içinde başka testler yapılacağını açıkladı.
Thomas Meunier provisionally won't travel to Germany on Wednesday because of a muscle injury. There will be more tests in the next couple of days. Get well soon, Thomas. 💔 pic.twitter.com/WsVdmoO1vh— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 9, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Trabzonspor
- Futbol