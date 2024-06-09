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Trabzonsporlu Meunier milli takım kadrosundan çıkarıldı

Belçika Milli Takımı, Meunier'in sakatılığı nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Trabzonsporlu Meunier milli takım kadrosundan çıkarıldı

Trabzonsporlu Thomas Meunier milli takım kadrosundan çıkarıldı. 

Belçika Federasyonu, Meunier'in yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle çarşamba günü Almanya'ya götürülmeyeceğini ve 32 yaşındaki oyuncuya birkaç gün içinde başka testler yapılacağını açıkladı.

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