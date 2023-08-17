NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor Taxiarchis Fountas'ın maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Yunan Milli Takımı'nda da forma giyen Taxiarchis Fountas'ın sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. Futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Trabzonspor Taxiarchis Fountas'ın maliyetini açıkladı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Taxiarchis Fountas'ın maliyetini açıkladı

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;

2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

27 yaşındaki Yunan oyuncu, son olarak DC United'da forma giymişti.

10 numara ve sol açık mevkilerinde oynayabilen Fountas, MLS ekibiyle çıktığı 38 maçta 18 gol attı.

Trabzonspor Taxiarchis Fountas'ın maliyetini açıkladı - 1
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası | A Milli Voleybol Takımı ilk maçında İsveç ile karşılaşacak

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası | A Milli Voleybol Takımı ilk maçında İsveç ile karşılaşacak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...