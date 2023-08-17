Trabzonspor Taxiarchis Fountas'ın maliyetini açıkladı

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;



2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750.-EUR,



2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."



27 yaşındaki Yunan oyuncu, son olarak DC United'da forma giymişti.

10 numara ve sol açık mevkilerinde oynayabilen Fountas, MLS ekibiyle çıktığı 38 maçta 18 gol attı.