Transfer dönemi kapanıyor: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son durum

Türk futbolunun devleri transfer dönemini tamamlamaya hazırlanıyor.



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa kupalarında mücadele edecekleri kadroları UEFA'ya bildirdi.



Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları için 1. transfer dönemi cuma günü sona erecek.



GALATASARAY



Galatasaray yabancı oyuncu transferini kapattı.



Teknik heyetin transfer taleplerinin tamamını yerine getiren Yönetim, fırsat çıkması halinde yerli bir oyuncuyu kadrosuna katabilir.



Galatasaray; Davinson Sanchez, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraçhan Nas, Günay Güvenç, Tete, Zaha, Ziyech ve Ndombele ile 13 takviye yaptı.



Galatasaray'da Leo Dubois ve Christian Luyindama ile yollar ayrılabilir.



FENERBAHÇE



Fenerbahçe'de eksik kalan parça, defansif orta saha.



Başkan Ali Koç ve yöneticiler Avrupa'nın büyük liglerinde arayış halinde.



Fenerbahçe; Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko, Becao, Szymanski, Livakovic, Fred, Bartug Elmaz, Ryan Kent, Djiku, Umut Nayir, Omar Fayed ile 13 ismi kadrosuna kattı.



Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda 4 futbolcuyla yollar ayrılabilir.



Ameliyat olması gündemde olan Luan Peres'in lisansı dondurulabilir ya da gönderilebilir.



Samet Akaydin ve Nazim Sangare de yolların ayrılabileceği diğer iki isim. Burak Kapacak'ın da kiralanması gündemde.



BEŞİKTAŞ



Beşiktaş'ta da transfer dönemi tamamlandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, herhangi bir futbolcularının kulüpten ayrılması durumunda takviye yapabileceklerini açıkladı.



Beşiktaş başkanı her fırsatta transferde çok dikkatli davrandıklarını dile getirdiği dönemde önemli isimleri kadrolarına katmayı başardı.



Siyah-beyazlılar geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Milot Rashica'nın yanı sıra, Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden Eric Bailly, Alex Oxlade Chamberlain, Ante Rebic, Daniel Amartey, Jean Onana ve Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü transfer etti.

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