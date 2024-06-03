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Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

Transfer döneminin başlayacağı tarih, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından sorgulanıyor. Mevcut kadrolarına ilave ek takviyeler yapmak ve yıldız futbolcularla anlaşmak isteyen kulülerin yapacakları transferler şimdiden sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

2024-2025 yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi, tüm futbolseverin gündeminde yer almaya başladı. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile sözleşme imzalamasının ardından Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin yapacağı transferler merak ediliyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Federasyonu’ndan () yapılan açıklamada; Birinci ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.

İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi - 1

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.

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