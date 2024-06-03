Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

2024-2025 yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi, tüm futbolseverin gündeminde yer almaya başladı. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile sözleşme imzalamasının ardından Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin yapacağı transferler merak ediliyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi.



YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.



İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

