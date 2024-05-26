Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig yaz transfer sezonu tarihi

Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverlerce sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere odaklanan taraftarlar, transfer sezonunun açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, Süper Lig yaz transfer sezonu takvimi...



SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.



İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.



2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.