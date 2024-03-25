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Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı açıklandı

Trendyol 1. Lig’in 30 ve 31. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 30 ve 31. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı şu şekilde:

30. hafta

12 Nisan Cuma
20.00 Manisa FK - Eyüpspor

13 Nisan Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği
16.00 Boluspor - Ümraniyespor
19.00 Altay - Çorum FK

14 Nisan Pazar
13.30 Tuzlaspor - Göztepe
16.00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor
19.00 Kocaelispor - Giresunspor

15 Nisan Pazartesi
20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor
20.00 Adanaspor - Bodrum FK
Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı açıklandı - 1

31. hafta

19 Nisan Cuma
20.00 Altay - Manisa FK

20 Nisan Cumartesi
13.30 Bandırmaspor - Tuzlaspor
16.00 Giresunspor - Göztepe
19.00 Eyüpspor - Boluspor

21 Nisan Pazar
13.30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor
16.00 Çorum FK - Adanaspor
16.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü

22 Nisan Pazartesi
20.00 Ümraniyespor - Kocaelispor
Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı açıklandı - 2

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