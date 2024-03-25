Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı açıklandı

Trendyol 1. Lig’in 30 ve 31. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 30 ve 31. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı şu şekilde:



30. hafta

31. hafta 19 Nisan Cuma

20.00 Altay - Manisa FK



20 Nisan Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Tuzlaspor

16.00 Giresunspor - Göztepe

19.00 Eyüpspor - Boluspor



21 Nisan Pazar

13.30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor

16.00 Çorum FK - Adanaspor

16.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü



22 Nisan Pazartesi

20.00 Ümraniyespor - Kocaelispor 20.00 Altay - Manisa FK13.30 Bandırmaspor - Tuzlaspor16.00 Giresunspor - Göztepe19.00 Eyüpspor - Boluspor13.30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor16.00 Çorum FK - Adanaspor16.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü20.00 Ümraniyespor - Kocaelispor

20.00 Manisa FK - Eyüpspor13.30 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği16.00 Boluspor - Ümraniyespor19.00 Altay - Çorum FK13.30 Tuzlaspor - Göztepe16.00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor19.00 Kocaelispor - Giresunspor20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor20.00 Adanaspor - Bodrum FK