Trendyol 1. Lig'de Giresunspor küme düştü

Giresunspor, Trendyol 1. Lig'de bugün deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber aldı ve küme düştü.

Dün akşam oynanan maçlarda ateş hattındaki takımlardan Adanaspor, evinde lider Eyüpspor’u 1-0 yenerek puanını 30 yaptı ve Giresunspor ile arasındaki puan farkını 23'e yükseltti.

Bu sonucun ardından Giresunspor’un matematiksel olarak bir alt lige düşmesi kesinleşti.

Giresunspor bundan sonraki maçlarında prestij mücadelesi yapacak.