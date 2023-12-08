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Trendyol Süper Lig | Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat 20.00’de (İlk 11’ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig’de haftanın açılış mücadelesi RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray’ın sahasında Adana Demirspor’u konuk edeceği mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada iki ekibin 11’leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig | Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat 20.00’de (İlk 11’ler belli oldu)

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Trendyol ’de 15’inci hafta RAMS Park’ta açılıyor. sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek.

Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Zorlu mücadelede iki ekibin de ilk 11’leri belli oldu.

Galatasaray sahaya şu 11’le çıkacak:

Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış Alper, Torreira-Kerem Demirbay, Tete-Mertens-Kerem, Icardi

Adana Demirspor’un 11'i şöyle:

Şahruddin, Svenson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, N'diaye, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Trendyol Süper Lig | Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat 20.00’de (İlk 11’ler belli oldu) - 1

GALATASARAY AVERAJLA İKİNCİ

Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, 37 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, 15’inci haftaya averajla ikinci sırada girdi.

ADANA DEMİRSPOR 5'İNCİ SIRADA YER ALIYOR

Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

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