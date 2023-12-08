Trendyol Süper Lig’de 15’inci hafta RAMS Park’ta açılıyor. Galatasaray sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek.



Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Zorlu mücadelede iki ekibin de ilk 11’leri belli oldu.

Galatasaray sahaya şu 11’le çıkacak:

Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış Alper, Torreira-Kerem Demirbay, Tete-Mertens-Kerem, Icardi

Adana Demirspor’un 11'i şöyle:

Şahruddin, Svenson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, N'diaye, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang