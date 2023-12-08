Trendyol Süper Lig’de 15’inci hafta RAMS Park’ta açılıyor. Galatasaray sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek.
Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Zorlu mücadelede iki ekibin de ilk 11’leri belli oldu.
Galatasaray sahaya şu 11’le çıkacak:
Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış Alper, Torreira-Kerem Demirbay, Tete-Mertens-Kerem, Icardi
Adana Demirspor’un 11'i şöyle:
Şahruddin, Svenson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, N'diaye, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang
GALATASARAY AVERAJLA İKİNCİ
Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, 37 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, 15’inci haftaya averajla ikinci sırada girdi.
ADANA DEMİRSPOR 5'İNCİ SIRADA YER ALIYOR
Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5’inci sırada yer alıyor.
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