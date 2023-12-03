Trendyol Süper Lig | MKE Ankaragücü 1-1 Beşiktaş (Maç sonucu)

ALİ SOWE, BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMİYOR



MKE Ankaragücü'nün Gambiyalı golcüsü Ali Sowe, Beşiktaş'a karşı olan iyi formunu bu maçta da sürdürdü.



Geçen sezon ligde ve kupada Beşiktaş karşısında birer kez forma giyen Sowe, her iki maçta da siyah-beyazlıların filelerini birer defa havalandırmıştı.



Bu maçı da boş geçmeyen ve takımının tek golünü kaydeden Sowe, Beşiktaş'a karşı forma giydiği üç karşılaşmada da gol sevinci yaşamış oldu.

Ali Sowe, bu sezonki gol sayısını ise 3'e yükseltti.