Türk futbolunda yeni dönem: Hakem atamaları bağımsız olacak

Türk futbolunda gelecek sezondan itibaren uygulamaya geçmesi planlanan radikal kararlardan biri için ilk adımlar atıldı.

Fanatik'in haberine göre, TFF ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin bağımsız hakem kurulu oluşturma fikrinde birleştiği öne sürüldü.

Buna göre bağımsız hakem kurulunun gelecek sezondan itibaren müsabakalara hakem atanmasında mutlak söz sahibi olması planlanıyor.

Alman modelinden esinlenilen proje için kulüplerin tamamından onay alındığı aktarıldı.

NASIL ÇALIŞACAK?



TFF bir şirket kuracak ve bu iki şirket 5 üyeli yeni bir şirket daha kuracak. Üyelerin 3'ü TFF, 2'si kulüpler tarafından belirlenecek.

5 üyeden oluşan bu şirket, bağımsız hakem kurulu atayacak.

Ayrıca klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisi bağımsız hakem kuruluna ait olacak.

KULÜPLERE SUNUM YAPILACAK

Bağımsız hakem kurulu gerektiği takdirde yabancı orta hakem ve VAR hakemlerinin atanmasında TFF ve kulüplerden bağımsız karar alabilecek.