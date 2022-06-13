Türk sporunda madalya dolu hafta sonu geride kaldı

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Türk sporu, hafta sonu düzenlenen uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etti.



Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası, Hırvatistan'da gerçekleşen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası ve Sırbistan'da devam eden CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular aldıkları madalyalarla dikkati çekti.



Milli sporcular bu 3 organizasyonda toplam 8 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 20 madalyaya imza attı.



2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye, organizasyonun en fazla madalya elde eden ülkesi oldu.



Türkiye'ye Avrupa şampiyonluklarını klasik yay kadınlarda Gülnaz Büşranur Coşkun ve Makaralı Yay Erkek Milli Takımı getirdi.



Makaralı yay erkeklerde Yakup Yıldız ve Klasik Yay Kadın Milli Takımı gümüş, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, makaralı yay kadınlarda Ayşe Bera Süzer, Makaralı Yay Karışık Takımı ile Makaralı Yay Kadın Milli Takımı da bronz madalya kazandı.

Adem Asil

MİLLİ CİMNASTİKÇİLERDEN 6 MADALYA

Milli cimnastikçiler, Hırvatistan'da gerçekleşen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 6 madalya alarak Türkiye'yi mutlu etti.



Ay-yıldızlı formayla mücadele eden sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.



Organizasyona damga vuran isim Adem Asil oldu. Adem, halka aletinde altın, yerde gümüş ve atlama masasında bronz madalya alarak organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladı.



Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye'ye diğer altın madalyayı paralel barda Ferhat Arıcan getirdi.



Diğer milli sporculardan Ahmet Önder kulplu beygirde gümüş, kadınlar yer finalinde ise Göksu Üçtaş Şanlı bronz madalya kazandı.

SIRBİSTAN'DA SUALTINDA MADALYALAR GELDİ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da süren CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'ndan da milli sporculardan başarılı haberler geldi.



Milli sporcular, organizasyonun ilk günü 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya elde etti.



Büyük erkeklerde Derin Toparlak endurance kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Genç erkeklerde endurance ve DNF (dynamic without fins) kategorisinde Ege Yankı Güneş, iki altın madalya aldı. Genç kadınlar DNF branşında ise Sude Fidan altın madalyayı Türkiye'ye getiren isim oldu.



Genç kadınlar DNF branşında Alya Akar gümüş, Toprak Toprak da bronz madalyayı boynuna taktı.

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